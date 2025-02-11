Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:59, 11 февраля 2025Мир

Стало известно об отсутствии у Келлога планов посещать Москву

Bloomberg: Келлог не планирует посещать Москву во время турне по Европе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Republican National Convention / Reuters

Посланник президента США Дональда Трампа по Украине и России, генерал в отставке Кит Келлог не планирует посещать Россию в рамках предстоящего турне по Европе. Об этом пишет Bloomberg.

Источники в американской администрации уточнили, что Москва в маршруте дипломата не значится. Известно, что Келлог посетит Киев и ряд европейских столиц, а также почаствует в Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее сообщалось, что Келлог намерен обнародовать свои варианты завершения конфликта на Украине в ближайшие недели. Перед этим он намерен получить информацию от западных партнеров США. Ожидается, что предложения Келлога помогут подготовить почву для проведения прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Карлсон назвал участие Украины в мирных переговорах бессмысленным

      На Украине сообщили о ракетном ударе «Калибрами» новой версии

      Британские фермеры устроили протест на тракторах и танках

      В США раскрыли планы Путина и Трампа в отношении Зеленского

      Илон Маск сравнил США с пьяным матросом

      Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием курьеров

      Фитнес-модель обругали в сети за чрезмерно большую грудь

      Стало известно об отсутствии у Келлога планов посещать Москву

      В Запорожье рассказали о желании многих жителей остаться в России

      World Athletics приравняет женщин с высоким тестостероном к трансгендерам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше