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12:35, 11 февраля 2025Наука и техника

ОАК расширит мощности производства Су-57

Глава ОАК Бадеха: Расширение мощностей позволит нарастить поставки Су-57 войскам
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Расширение мощностей по серийному выпуску позволит нарастить поставки истребителей пятого поколения Су-57 в войска. Об этом со ссылкой на гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадима Бадеху сообщает ТАСС.

«Расширение производственных мощностей ОАК позволит нарастить объемы поставок истребителя в войска, а также активно предлагать Су-57 в экспортном варианте для зарубежных заказчиков», — сказал руководитель.

По его словам, поставки самолетов в 2024 годы были значительно увеличены, а сам истребитель «прошел огромную эволюцию и сегодня продолжает совершенствоваться».

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Ранее в Telegram-канале компании «Рособоронэкспорт» появилось видео демонстрационного полета экспортной версии Су-57 на авиакосмической выставке Aero India 2025 в Бангалоре (Индия).

Также в январе гендиректор ОАК заявил, что выпуск истребителей пятого поколения Су-57 на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Юрия Гагарина может покрыть потребности Минобороны России и экспорт.

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