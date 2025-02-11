Обманувшая американцев русская мошенница открыла показ с тюремным браслетом на ноге

Русская мошенница Анна Делви открыла модный показ с тюремным браслетом на ноге

Русская мошенница Анна Делви, обманувшая американцев на десятки тысяч долларов, открыла показ на Неделе моды с тюремным браслетом на ноге. Снимки публикует People.

34-летняя аферистка вышла на подиум дефиле бренда Elena Velez, которое состоялось в Нью-Йорке. Манекенщицу запечатлели в кожаном платье коричневого цвета с меховой отделкой. На размещенных кадрах видно, что на ноге знаменитости также был тюремный браслет, с помощью которого полиция отслеживает ее перемещения.

Фото: JP Yim / Getty Images

В сентябре 2024 года Анна Делви также выступила в шоу «Танцы со звездами» с тюремным браслетом.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи и тесно общалась с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.