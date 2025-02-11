Опубликованы кадры отражения атаки ВСУ в Ростовской области

В сети появились кадры отражения попытки атаки ВСУ на Ростовскую область

В сети появились кадры отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область. Их публикует Telegram-канал Don Mash.

На кадрах слышны громкие звуки, похожие на стрельбу, и видны световые вспышки — предварительно, идет уничтожение беспилотников.

ВСУ пытались атаковать Ростовскую область в ночь на вторник, 11 февраля. Беспилотники сбили над Чертковским и Шолоховским районами региона. Никто, предварительно, не пострадал, разрушений на земле не зафиксировали.

По данным Минобороны, за ночь средства противовоздушной обороны сбили 13 беспилотников над Ростовской областью. Под удар всего попало пять регионов, где сбили четыре десятка дронов. Беспилотники также перехватили над Саратовской, Волгоградской, Брянской и Белгородской областями.