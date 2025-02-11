Парень решил отремонтировать машину и сделал неприятное открытие

Пользователь Reddit с ником jininberry рассказал на портале, как решил отремонтировать машину и сделал неприятное открытие. Комментаторы предостерегли парня, что в его машине могли завестись вредители.

По словам автора поста, он чинил свой автомобиль, но был вынужден на время отойти. Когда он вернулся и открыл капот, то обнаружил несколько кусков приготовленной курицы на двигателе автомобиля. Парень уточнил, что капот был закрыт, однако двери машины остались не заперты. Он предположил, что оставить продукт мог неадекватный наркозависимый человек.

В комментариях пользователи заявили, что в двигателе машины парня завелись крысы. По их словам, таким образом грызуны запасают себе еду. Они также призвали автора поста проверить, нет ли в его доме спрятанной в необычных местах еды. Также комментаторы посоветовали ему купить и использовать спрей от грызунов.

Ранее девушка рассказала на Reddit, как она заказала продукты и обнаружила неприятно пахнущую находку. Пользовательница призналась, что из-за этого ей еще час пришлось убираться в доме.