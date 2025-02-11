Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:01, 11 февраля 2025Интернет и СМИ

Парень решил отремонтировать машину и сделал неприятное открытие

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @Weird / Reddit

Пользователь Reddit с ником jininberry рассказал на портале, как решил отремонтировать машину и сделал неприятное открытие. Комментаторы предостерегли парня, что в его машине могли завестись вредители.

По словам автора поста, он чинил свой автомобиль, но был вынужден на время отойти. Когда он вернулся и открыл капот, то обнаружил несколько кусков приготовленной курицы на двигателе автомобиля. Парень уточнил, что капот был закрыт, однако двери машины остались не заперты. Он предположил, что оставить продукт мог неадекватный наркозависимый человек.

В комментариях пользователи заявили, что в двигателе машины парня завелись крысы. По их словам, таким образом грызуны запасают себе еду. Они также призвали автора поста проверить, нет ли в его доме спрятанной в необычных местах еды. Также комментаторы посоветовали ему купить и использовать спрей от грызунов.

Ранее девушка рассказала на Reddit, как она заказала продукты и обнаружила неприятно пахнущую находку. Пользовательница призналась, что из-за этого ей еще час пришлось убираться в доме.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил о риске для Украины стать частью России

      Назван самый покупаемый к Новому году смартфон

      В реке Ленобласти зафиксировали превышение токсинов в тысячу раз

      Япония ужесточила риторику по претензиям на Курилы

      Самая красивая женщина в мире снялась в прозрачной блузе без бюстгальтера

      В Турции предупредили об угрозе цунами после землетрясений

      Парень решил отремонтировать машину и сделал неприятное открытие

      На Украине призвали к протестам после слов Зеленского

      Стало известно о закрытии магазинов «Светофор» из-за просроченного мяса

      В США столкнулись два бизнес-джета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше