Полицейские задержали обманувших россиянку на 421 миллион рублей телефонных мошенников

В Самаре поймали аферистов, обманувших местную жительницу на 421 миллион рублей

В Самаре полицейские задержали телефонных мошенников, обманувших местную жительницу на 421 миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, речь идет о трех подозреваемых. Первый — ранее судимый за вымогательство 22-летний житель Саратова. Именно он арендовал дом в Самаре для сообщников и временного хранения похищенных денег. Оперативники провели обыск в его саратовском жилище. В результате были обнаружены телефон, с помощью которого было совершено хищение, 600 тысяч рублей и 300 долларов США. Кроме того, силовики провели обыск в квартире другого подозреваемого — 40-летнего мужчины, — расположенной в подмосковном Солнечногорске. Там полицейские обнаружили и изъяли 1,8 миллиона рублей, телефон и автомобиль, который предположительно, задержанный приобрел за похищенные деньги. Третий фигурант — ранее судимый за кражу житель Саратова. У него обнаружили и изъяли 255 тысяч рублей. Кроме того, полицейские установили личность четвертого подозреваемого. Он также является жителем Саратова. У него в результате обыска были найдены 860 тысяч рублей. Предварительно установлено, что за счет похищенных денег он погасил ипотечный кредит на 600 тысяч рублей. Сейчас мужчина объявлен в розыск.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Сейчас все фигуранты заключены под стражу. Фигуранты рассказали, что нашли криминальную подработку через мессенджер. Работодатель был анонимным. По их словам, он сообщил, что они должны будут забирать деньги у граждан и различными способами переводить их на указанные счета и оставлять себе определенный процент.

По данным правоохранителей, предварительно установлено, что аферисты позвонили пострадавшей и под видом сотрудников правоохранительных и контролирующих органов. Они сообщили о попытках несанкционированного перевода денег с ее банковского счета для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Затем они убедили женщину обналичить все сбережения и передать их курьерам для того, чтобы средства внесли на якобы безопасный счет. После этого, по указанию мошенников, потерпевшая в течение нескольких дней обналичивала деньги и передавала незнакомым курьерам. Таким образом злоумышленники получили 421 миллион рублей. О происходящем полицейским сообщил работник финансового учреждения. Он понял, что женщина общается с аферистами.

Ранее сообщалось, что украинские мошенники обманули на 50 миллионов рублей 21-летнюю Анну Красильникову — дочь бывшего депутата Госдумы Ольги Красильниковой и председателя правления общероссийского народного движения «За сбережение народа» Андрея Красильникова.