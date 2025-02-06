Мошенники убедили дочь российского экс-депутата отдать из сейфа 50 миллионов рублей

Дочь экс-депутата ГД Красильниковой отдала мошенникам из сейфа 50 млн рублей

Украинские мошенники обманули на 50 миллионов рублей 21-летнюю Анну Красильникову — дочь бывшего депутата Госдумы Ольги Красильниковой и председателя правления общероссийского народного движения «За сбережение народа» Андрея Красильникова. Об этом сообщают Telegram-канал Mash и Baza.

В январе девушке позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, и заявили, что ее подозревают в финансировании Вооруженных сил Украины. Напуганная девушка рассказала, что дома есть сейф с ценностями и наличными. К ней домой приехала подставная сотрудница Росфинмониторинга в сопровождении мужчин, которые вскрыли металлический шкаф, забрали содержимое и скрылись.

Правоохранительные органы задержали пятерых подозреваемых. Возбуждено уголовное дело. Похищенное обнаружено.