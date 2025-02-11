Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:07, 11 февраля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Полковник высказался об угрозе котла на покровском направлении

Полковник Матвийчук назвал маловероятным котел на покровском направлении
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся взять российских военных в котел на покровском направлении, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он объяснил, что для этого у ВСУ недостаточно мотивированных людей.

«Действительно, президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ создать там ударную группировку, некоторые говорили о численности более 100 тысяч человек, но это что-то из области фантастики. Военные в ВСУ сейчас настолько деморализованы, понесли настолько существенные потери, что вероятность ответных действий, успешного продвижения, каких-то котлов крайне мала. Это невозможно», — уверен полковник.

Главная проблема ВСУ сейчас, как считает Матвийчук, не в технике, а в людях. Армия, по его словам, понесла очень большие потери, а оставшиеся люди не мотивированы, деморализованы и не готовы отдавать свои жизни.

«Сейчас поступает информация, что на покровском направлении мы выходим на фланг группировки и создаем угрозу ее окружения», — добавил военный.

Ранее сообщалось, что ВСУ якобы готовят котел для «генерала русских побед», командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Андрея Мордвичева. На покровском направлении зафиксировали скопление 12 элитных бригад противника.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшую ведущую «Вестей» требуют экстрадировать из Чехии. В чем ее обвиняют?

      Юру Борисова и Сергея Безрукова в роли Пушкина сравнили

      В Минобороны раскрыли подробности боев под Суджей

      В российском регионе за год возбудили шесть дел по статье о терроризме из-за атак БПЛА

      В России усомнились в возможности газового сотрудничества Киева и ЕС

      Иностранца нашли без признаков жизни в припаркованной машине на курорте Таиланда

      Газманов спас от мошенников мать-инвалида

      Украинские футболисты армянского клуба пропустили матч с «Зенитом»

      Двое российских подростков подожгли релейный шкаф ради денег

      Снятого на видео за сексом с коллегой российского главврача уволили по неожиданной причине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше