Полковник Матвийчук назвал маловероятным котел на покровском направлении

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся взять российских военных в котел на покровском направлении, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он объяснил, что для этого у ВСУ недостаточно мотивированных людей.

«Действительно, президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ создать там ударную группировку, некоторые говорили о численности более 100 тысяч человек, но это что-то из области фантастики. Военные в ВСУ сейчас настолько деморализованы, понесли настолько существенные потери, что вероятность ответных действий, успешного продвижения, каких-то котлов крайне мала. Это невозможно», — уверен полковник.

Главная проблема ВСУ сейчас, как считает Матвийчук, не в технике, а в людях. Армия, по его словам, понесла очень большие потери, а оставшиеся люди не мотивированы, деморализованы и не готовы отдавать свои жизни.

«Сейчас поступает информация, что на покровском направлении мы выходим на фланг группировки и создаем угрозу ее окружения», — добавил военный.

Ранее сообщалось, что ВСУ якобы готовят котел для «генерала русских побед», командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Андрея Мордвичева. На покровском направлении зафиксировали скопление 12 элитных бригад противника.