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13:29, 11 февраля 2025Бывший СССР

ВСУ подготовят котел для «генерала русских побед» на покровском направлении

ВСУ подготовят котел для российского генерала Мордвичева
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят котел для «генерала русских побед», командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Андрея Мордвичева. На покровском направлении зафиксировали скопление 12 элитных бригад противника, командовать ими будет главком Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый, пишет «Царьград».

Признаком грядущего противостояния генералов эксперты считают высокую активность вражеской артиллерии. В последнее время украинские солдаты не жалеют боеприпасов, атакуя российские позиции на покровском направлении. Это может говорить о попытке ВСУ истощить силы Вооруженных сил России, либо о начале подготовки наступления.

Еще одним сигналом готовящегося контрнаступления можно считать переброску большого количества украинских войск под Покровск. В последнее время российская разведка заметила на данном направлении батальоны «Птахи Мадьяра», «Хищники», «Гостри Картузы» и «Черепа». Их считают одними из наиболее опытных операторов БПЛА в рядах ВСУ. Кроме того, недавно украинские военные провели разведку боем в направлении Песчаного, что тоже ясно свидетельствует об их намерениях.

Вероятнее всего, украинские бойцы пойдут в наступление в сторону Новотроицкого. Противник может подойти сразу с двух направлений — стороны Новоалександровки и Песчаного. Этим они рассчитывают загнать в котел подразделения ВС России во главе с Мордвичевым.

Военкор Михаил Бондаренко заметил, что «генерал русских побед» готов к встрече противника. «Резервов для отражения наступления ВСУ и наемников с учетом того, кто командует с нашей стороны, считаю, достаточно!» — заметил он.

Ранее в командовании ВСУ признали прорыв позиций на покровском направлении. В стратегической группировке войск «Хортица» заявили, что российские штурмовики продвинулись далеко вперед под Покровском.

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