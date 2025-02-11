Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:29, 11 февраля 2025Мир

Польша подняла авиацию из-за якобы действий России на Украине

Польша подняла военную авиацию из-за якобы действий России на Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Польша подняла военную авиацию в воздух, сославшись на якобы действия России на Украине, как повод. Об этом пишет польское подразделение газеты Business Insider со ссылкой на оперативное командование родов вооруженных сил Польши.

«Дежурные пары истребителей были подняты в воздух, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли высшей степени готовности», — отмечается в заявлении польских войск.

Дополнительно указывается, что данные меры якобы указывают на «готовность защищать территорию» польской республики. Также подчеркивается, что вооруженные силы страны всегда «остаются наготове».

Военный психиатр Радослав Творус заявил, что Польше следует готовиться к наплыву психически больных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) после завершения конфликта. По его словам, следует ожидать, что в страну нахлынут не только украинцы с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), но также военные с адаптивными сложностями, психозами, депрессивными состояниями.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине началась вторая волна массированных ракетных ударов по военным объектам

      Стало известно о форсировании российскими военными реки в Курской области

      В ДНР рассказали о тактическом значении успехов под Дзержинском и Часовым Яром

      58-летняя Синди Кроуфорд опубликовала фото в коротких шортах

      Создатель The Sims назвал скрытый замысел игры

      Суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов

      Кардиолог назвал лучшие блюда для здоровья сердца

      Находящийся в СИЗО за нападение российский рок-музыкант обжаловал продление ареста

      В работе TikTok произошел сбой

      Польша подняла авиацию из-за якобы действий России на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше