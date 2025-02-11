Польша подняла авиацию из-за якобы действий России на Украине

Польша подняла военную авиацию из-за якобы действий России на Украине

Польша подняла военную авиацию в воздух, сославшись на якобы действия России на Украине, как повод. Об этом пишет польское подразделение газеты Business Insider со ссылкой на оперативное командование родов вооруженных сил Польши.

«Дежурные пары истребителей были подняты в воздух, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли высшей степени готовности», — отмечается в заявлении польских войск.

Дополнительно указывается, что данные меры якобы указывают на «готовность защищать территорию» польской республики. Также подчеркивается, что вооруженные силы страны всегда «остаются наготове».

Военный психиатр Радослав Творус заявил, что Польше следует готовиться к наплыву психически больных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) после завершения конфликта. По его словам, следует ожидать, что в страну нахлынут не только украинцы с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), но также военные с адаптивными сложностями, психозами, депрессивными состояниями.