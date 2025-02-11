Популярная певица сходила на футбол в нижнем белье

Популярная певица Tyla в нижнем белье сходила на футбольный матч Супербоул

Популярная южноафриканская певица Тайла Ситал, более известная как Tyla, в откровенном наряде сходила на Супербоул. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летняя знаменитость сходила на футбольный матч в белом бралетте спортивного бренда Nike, дополнив нижнее белье черными оверсайз-брюками той же марки. Кроме того, исполнительница надела красные кроссовки, а в качестве аксессуаров выбрала крупное ожерелье в виде цепи и бриллиантовые серьги.

В октябре 2024 года Tyla появилась на премии CFDA Fashion Awards в прозрачном платье Gucci.