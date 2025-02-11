Популярную ведущую в туфлях с задранными носами сравнили с Ежом Соником в сети

Популярная американская телеведущая, актриса и бизнесвумен Лиза Ринна показала новое фото, и ее сравнили с Ежом Соником в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,7 миллиона подписчиков.

61-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре в наряде, который состоял из синей юбки солнце ниже колена и голубой кофты с крупными пуговицами. Также она надела белые туфли с задранными носами на массивной платформе и каблуках бренда Marc Jacobs. Звезда отметила, что впервые посетила показ указанной марки в Нью-Йорке, США.

Подписчики оценили внешний вид Ринны в комментариях. «Я тебя искренне люблю, ты прекрасна, но я не понимаю такой моды», «Звонил Еж Соник [главный персонаж серии видеоигр Sonic the Hedgehog компании Sega], просил вернуть свой наряд», «Это Еж Соник?», «Дизайнерская это обувь или нет, она выглядит отвратительно», «Выглядит очень неудобно», «Это просто смешно», — заявили юзеры.

В декабре 2024 года Лиза Ринна также показала фанатам архивное обнаженное фото.