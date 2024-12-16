61-летняя актриса опубликовала обнаженное фото

Популярная актриса, телеведущая и бизнесвумен Лиза Ринна показала фанатам архивное откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,7 миллиона подписчиков.

Знаменитость на размещенном снимке предстала обнаженной в полный рост. Она позировала боком к камере, прикрывая грудь поднятой к голове рукой. При этом звезда надела солнцезащитные очки с зауженными к внешнему краю линзами черного цвета.

В подписи 61-летняя Ринна указала, что данный кадр был сделан четыре года назад для рекламной кампании. Его автором выступил фэшн-фотограф Грег Свейлс. «Каждый раз, когда я работаю с ним [Грегом Свейлсом], мы творим волшебство. Подождите, пока увидите, что мы сделали к 2025 году», — указала в подписи автор поста.

В октябре итальянская актриса и модель Моника Беллуччи поделилась архивными обнаженными фото.