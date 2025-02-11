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18:22, 11 февраля 2025Ценности

Муж Бейонсе появился на публике с часами за 336 миллионов рублей

WWD: Рэпер Jay Z посетил Супербоул с часами Richard Mille за 3 миллиона долларов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Frank Franklin II / AP

Американский рэпер Jay Z посетил футбольный матч Супербоул с часами за несколько миллионов долларов. Подробности публикует WWD.

Муж певицы Бейонсе появился на публике с редким аксессуаром модели RM66 Flying Tourbillon Rockstar люксового бренда Richard Mille. Отмечается, что в мире есть всего два экземпляра такой оранжево-красной расцветки. Стоимость изделия составляет 3,5 миллиона долларов (336 миллионов рублей).

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В то же время наряд музыкант выбрал сдержанный: папарацци запечатлели мужчину в черной футболке и оверсайз-брюках того же цвета. Образ завершали солнцезащитные очки и базовая шапка.

В ноябре 2024 года 16-летнюю дочь Андрея Аршавина заметили с часами за 795 тысяч рублей.

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