Раскрыта стоимость переписанной на мошенников квартиры российской актрисы

Shot: Отданная аферистам квартира актрисы Цорн стоит 70 млн рублей

Квартира в Москве, которую российская актриса Елена Цорн переписала на мошенников, по уточненным данным, может стоить гораздо больше, чем 50 миллионов рублей. Информацию об объекте раскрыл Telegram-канал Shot.

Жилье в центре столицы, о котором идет речь, находится в долевой собственности — кроме артистки, у него есть еще один владелец. Его рыночная стоимость может достигать 70 миллионов рублей.

Предполагается, что 82-летнюю Цорн вынудили подписать договор пожизненной ренты, в соответствии с которым злоумышленники полностью смогут завладеть недвижимостью после ее ухода из жизни. В данный момент актриса остается в квартире. Соседи утверждают, что женщина ведет довольно замкнутый образ жизни и ее не навещают дети и внуки, лишь знакомые. На днях к ней заходили сотрудники полиции.

Новости о том, что Цорн лишилась квартиры площадью 48 квадратных метров на 3-й Фрунзенской улице, появились утром во вторник, 11 февраля. Так, в сентябре прошлого года актрисе позвонили неизвестные и затем на протяжении двух недель убеждали ее переписать свою квартиру, а также оформить договор временной ренты. В результате артистка согласилась подписать документы на 14 миллионов рублей.