Риски покупки жилья в рассрочку оценили

РИА Новости: Покупка жилья в новостройках в рассрочку несет риски

Покупка квартиры в новостройке в рассрочку несет ряд рисков как для покупателей, так и для застройщиков. Об этом предупредили эксперты РИА Новости.

В компании «Этажи» рассказали, что при рассрочке покупатель может переоценить свои финансовые возможности и взять на себя непосильную долговую нагрузку. При этом зачастую за нарушение графика платежей предусматриваются санкции. Они могут включать расторжение договора с удержанием комиссии с покупателя, после чего у покупателя может не остаться средств на приобретение новой квартиры.

Как отметили в «Инком-Недвижимость», для девелоперов рассрочка снижает объем поступлений на счета эскроу, из-за чего растут ставки проектного финансирования. Помимо этого, застройщики рискуют продать квартиру неплатежеспособному клиенту, так как рассрочка оформляется без подтверждения дохода.

По данным «Дом.РФ», покупатели часто откладывают выплату больше части суммы до ввода объекта в эксплуатацию, рассчитывая, что к тому времени ипотечные ставки нормализуются, и они смогут взять ипотеку под этот платеж. Однако если этого не произойдет, девелопер может столкнуть с проблемами, связанными с расторжениями договоров и необходимостью погашать займы по проектному финансированию.

Ранее управляющий директор риелторской компании «Метриум» Руслан Сырцов заявил, что массовое приобретение квартир в новостройках в рассрочку грозит рынку дефолтами.