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11:34, 11 февраля 2025Силовые структуры

Росгвардейцы уничтожили украинские беспилотники в небе над ДНР

Росгвардия уничтожила беспилотники ВСУ в небе над ДНР
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Росгвардейцы уничтожили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Военные обнаружили БПЛА самолетного типа со взрывными устройствами во время ночной атаки ВСУ. Спецназовцы поразили цели из стрелкового оружия, поэтому беспилотники сдетонировали в воздухе. Отмечается, что разрушений на земле удалось избежать.

Ранее Росгвардия уничтожила группу пехоты ВСУ в Харьковской области, которая находилась на боевых позициях.

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