Росгвардейцы уничтожили украинские беспилотники в небе над ДНР

Росгвардия уничтожила беспилотники ВСУ в небе над ДНР

Росгвардейцы уничтожили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Военные обнаружили БПЛА самолетного типа со взрывными устройствами во время ночной атаки ВСУ. Спецназовцы поразили цели из стрелкового оружия, поэтому беспилотники сдетонировали в воздухе. Отмечается, что разрушений на земле удалось избежать.

Ранее Росгвардия уничтожила группу пехоты ВСУ в Харьковской области, которая находилась на боевых позициях.