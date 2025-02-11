Россиянам назвали два ранних признака проблем с сердцем

Врач Мясников: Усталость и одышка могут говорить о проблемах с сердцем

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал два признака, которые могут говорить о начале проблем с сердцем. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Врач рассказал, что одними из ранних симптомов сердечной недостаточности следует считать хроническую усталость и одышку с учащенным сердцебиением.

При этом, отметил Мясников, в случае, если одышка появляется после физической нагрузки и пропадает в течение минуты, то у человека нет проблем с сердцем. «А если прошло и две, и три, и пять минут, и десять, а сердце все "тук-тук-тук", а еще не хватает воздуха, — это уже признак», — объяснил специалист.

Ранее врач призвал россиян вызывать скорую помощь, если у них появилась одышка. По словам Мясникова, она может стать симптомом инфаркта или проблем с легкими.