Россиянам раскрыли неожиданную причину головной боли

Врач Малышева заявила, что головную боль могут вызывать проблемы с суставом шеи

Врач и телеведущая Елена Малышева и анестезиолог Андрей Ведерников в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли россиянам неожиданную причину головной боли. Выпуск с объяснением специалистов доступен на сайте телеканала.

Ведерников заявил, что головная боль может возникать из-за поражения сустава, находящегося между вторым и третьим шейным позвонком. Малышева добавила, что неприятные ощущения вызываются нервами, сигнализирующими о проблемах в суставе.

Кроме того, по словам врача, боль может появиться из-за проблем с самим шейным позвонком. В этом случае, подчеркнула Малышева, неприятные ощущения возникают в затылочной части головы.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал другую неожиданную причину головной боли. Он заявил, что к такому состоянию может привести недостаточное употребление воды в течение дня.