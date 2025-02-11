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12:20, 11 февраля 2025Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли неожиданную причину головной боли

Врач Малышева заявила, что головную боль могут вызывать проблемы с суставом шеи
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущая Елена Малышева и анестезиолог Андрей Ведерников в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли россиянам неожиданную причину головной боли. Выпуск с объяснением специалистов доступен на сайте телеканала.

Ведерников заявил, что головная боль может возникать из-за поражения сустава, находящегося между вторым и третьим шейным позвонком. Малышева добавила, что неприятные ощущения вызываются нервами, сигнализирующими о проблемах в суставе.

Кроме того, по словам врача, боль может появиться из-за проблем с самим шейным позвонком. В этом случае, подчеркнула Малышева, неприятные ощущения возникают в затылочной части головы.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал другую неожиданную причину головной боли. Он заявил, что к такому состоянию может привести недостаточное употребление воды в течение дня.

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