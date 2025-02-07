Россиянам раскрыли неожиданную причину головной боли

Врач Агапкин заявил, что недостаточное количество воды приводит к головной боли

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неожиданную причину, по которой может болеть голова. Выпуск передачи с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

По словам специалиста, к головной боли может приводить недостаточное употребление воды в течение дня. «Когда у организма дефицит жидкости, у него уменьшается объем циркулирующей крови. Значит, у человека снижается артериальное давление. Снижение артериального давления в том числе приводит к головной боли», — объяснил Агапкин.

Он добавил, что если пить мало воды, то могут возникать запоры, сухость кожи, слабость и сонливость.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал другую неожиданную причину головной боли. По его словам, она может возникать из-за межпозвонковых грыж.