Врач раскрыл неожиданную причину головной боли

Врач Мясников: Головная боль может появляться из-за межпозвонковых грыж

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл неожиданную причину головной боли. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи на вопрос о том, действительно ли головная боль может появляться из-за межпозвонковых грыж, ответила утвердительно. Медик согласился с предположением девушки. «Конечно, да, могут быть головные боли, связанные с этим», — заявил доктор.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл еще одну неожиданную причину головной боли. Медик заявил, что к появлению недуга может приводить плохая осанка.

До этого Александр Мясников назвал опасный вид головной боли, последствием которой может быть нарушение мозгового кровообращения. По его словам, мигрень с аурой может переходить в нарушение мозгового кровообращения, и в этом случае она потенциальна опасна.