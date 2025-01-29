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08:00, 29 января 2025Интернет и СМИ

Врач раскрыл неожиданную причину головной боли

Врач Мясников: Головная боль может появляться из-за межпозвонковых грыж
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Vasilis Caravitis / Unsplash

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл неожиданную причину головной боли. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи на вопрос о том, действительно ли головная боль может появляться из-за межпозвонковых грыж, ответила утвердительно. Медик согласился с предположением девушки. «Конечно, да, могут быть головные боли, связанные с этим», — заявил доктор.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл еще одну неожиданную причину головной боли. Медик заявил, что к появлению недуга может приводить плохая осанка.

До этого Александр Мясников назвал опасный вид головной боли, последствием которой может быть нарушение мозгового кровообращения. По его словам, мигрень с аурой может переходить в нарушение мозгового кровообращения, и в этом случае она потенциальна опасна.

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