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10:23, 11 февраля 2025Экономика

Россияне передумали покупать один вид жилья

Kalinka: Спрос на вторичное дорогое жилье в России снизился на 10 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

По итогам 2024 года спрос на дорогое жилье на рынке дорогой вторичной недвижимости в России снизился на 10 процентов относительно показателю 2023 года. О том, что россияне передумали покупать высокобюджетные квартиры, сообщают «Известия» со ссылкой на нанные компании Kalinka.

Средний срок экспозиции проданных в прошлом году объектов составил 2,7 года. Около 35 процентов лотов находились в экспозиции меньше года, 23 процента — примерно год, 42 процента — два года и более, а 11 процентов — более семи лет.

При этом дорогое жилье стало больше: средняя площадь реализованных лотов выросла на шесть процентов, до 149,3 «квадрата». Выросла и средняя стоимость — на 14 процентов год к году, до 141,6 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что за последний год аренда элитного жилья в Москве подорожала на 40 процентов. Причиной роста цен стало перемещение некоторых компаний из провинции в столицу и перераспределение спроса.

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