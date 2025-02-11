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15:03, 11 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин обманул участника СВО на два миллиона рублей и получил четыре года колонии

В Удмуртии суд приговорил к 4 годам мужчину за хищение у бойца СВО 2 млн руб
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Увинский районный суд Удмуртии приговорил к четырем годам лишения свободы 48-летнего жителя села Волипельга за мошенничество в отношении участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд установил, что в июле 2024 года подсудимый нашел знакомому, находившемуся на СВО, квартиру стоимостью 1,25 миллиона рублей. Но в разговоре с военным мужчина назвал завышенную на 600 тысяч рублей цену и также взял с него 60 тысяч рублей якобы на оплату услуг риелтора. Полученные средства фигурант дела присвоил.

Также он похитил у бойца свыше миллиона рублей, пользуясь банковским приложением на его телефоне. Мужчина затем предложил военному купить автомобиль и взял у него 200 тысяч рублей на оформление ему водительских прав, однако эти деньги он также потратил на личные нужды.

На суде фигурант дела признал вину в совершении преступления.

10 февраля глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в регионе аферисты спекулируют на теме наград и поощрений для участников СВО. Там раскрыли уже одну из мошеннических схем, по которой жители республики подделывали документы об участии в СВО, чтобы получить бесплатную путевку и совершить паломничество (хадж) и, таким образом, лишали реальных участников конфликта такой возможности.

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