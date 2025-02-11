Россиянин получил 12 лет колонии за переводы денег ВСУ

В Амурской области молодой человек получил 12 лет колонии за финансирование ВСУ

Амурский областной суд приговорил 22-летнего жителя Благовещенска к 12 годам лишения свободы за переводы денег Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.

Молодой человек признан виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, причастность осужденного к перечислению личных денежных средств для приобретения ВСУ военной техники, амуниции и оружия для того, чтобы использовать его против Вооруженных сил (ВС) России установлена.

По данным УФСБ, преступление было выявлено в 2024 году..

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