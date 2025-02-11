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07:17, 11 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин получил 12 лет колонии за переводы денег ВСУ

В Амурской области молодой человек получил 12 лет колонии за финансирование ВСУ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Hédi Benyounes / Unsplash

Амурский областной суд приговорил 22-летнего жителя Благовещенска к 12 годам лишения свободы за переводы денег Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.

Молодой человек признан виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, причастность осужденного к перечислению личных денежных средств для приобретения ВСУ военной техники, амуниции и оружия для того, чтобы использовать его против Вооруженных сил (ВС) России установлена.

По данным УФСБ, преступление было выявлено в 2024 году..

Ранее сообщалось, что В Северной Осетии возбудили дело о госизмене в отношении 37-летнего россиянина за покупку лекарств для украинской организации.

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