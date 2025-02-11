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13:25, 11 февраля 2025Россия

Россиянка решила изгнать нечистую силу из квартиры и устроила пожар

Жительница Удмуртии устроила пожар из-за магического ритуала
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

Жительница Удмуртии устроила пожар из-за магического ритуала. Об этом сообщает РИА Новости.

Пенсионерка решила вытравить из дома нечистую силу с помощью парафиновой свечи. Поставив ее на стиральную машину, россиянка ушла в другую комнату. Вернувшись, она увидела вещи, охваченные огнем.

Пожарных вызвали соседи женщины. Огонь удалось потушить.

Ранее похожий случай произошел в Москве, где таролог едва не лишился жилья во время расклада. Он уронил свечу во время ритуала, после чего пламя быстро распространилось по квартире. Хозяин квартиры по прибытии экстренных служб находился в невменяемом состоянии.

ЖЗЛ
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