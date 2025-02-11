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11:16, 11 февраля 2025Силовые структуры

Российский суд вынес приговор пятерым украинским военнопленным за терроризм

В Ростове-на-Дону суд дал до 6 лет колонии пятерым украинским военнопленным
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор пятерым украинским военнопленным за терроризм. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Граждане Украины Иван Безлепкин, Юрий Макаренко, Дмитрий Рейвах, Глеб Петрук и Владимир Пузанов признаны виновными в участии в террористической организации, действовавшей на Донбассе. Их осудили на сроки от пяти лет восьми месяцев до шести лет лишения свободы в колонии общего режима.

Суд установил, что мужчины добровольно вступили в ряды военизированного формирования «Батальон "Донбасс"», который признан в России террористической организацией и запрещен, уточнили «Ленте.ру» в прокуратуре Ростовской области. До марта 2022 года осужденные украинцы участвовали в боевых действиях на территории Донецкой народной республики, пока их не взяли в плен Вооруженные силы России.

4 февраля сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд приговорил к срокам 15 и 16 лет заключения двоих военных 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Александра Манько и Юрия Радченко за вторжение в Курскую область.

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