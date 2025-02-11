Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:57, 11 февраля 2025Бывший СССР

Российский военный назвал могилой для ВСУ тоннели Угледара

Российский сапер Зять: Тоннели Угледара стали могилой для части группировки ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: РИА Новости

Тоннели, расположенные под Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР), стали могилой для большой части группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая находилась в городе. Об этом заявил сапер-стрелок группировки войск «Восток» Вооруженных сил России с позывным Зять, передает ТАСС.

Он объяснил, что украинские военные вырыли разветвленную сеть тоннелей под зданиями на территории бывших ферм. По словам российского бойца, они располагались на глубине нескольких метров и дополнительно были укреплены мешками с землей.

По словам Зятя, длина некоторых тоннелей достигала одного километра, а высота и ширина колебались. Он подчеркнул, что в некоторых местах они были настолько узкими, что было сложно пройти в бронежилете, а в других настолько высокими, что руками нельзя было дотянуться до сводов.

Военный объяснил, что ошибкой бойцов ВСУ стало то, что они заминировали подходы. По его словам, российские войска подорвали их, в результате чего украинские солдаты оказались заблокированы в тоннелях, которые впоследствии обрушились.

«Мы нашли эти тоннели при обследовании территории на взрывоопасные предметы. Они находились на территории бывших ферм, вырыты прямо под зданиями. (...) Эти тоннели, по сути, стали для них [ВСУ] могилой, там оказалось похоронено довольно большое количество украинских военнослужащих, которые должны были защищать Угледар», — рассказал боец Российской армии.

Минобороны России сообщило о взятии Угледара 3 октября 2024 года. Отмечается, что контроль над населенным пунктом установили бойцы группировки войск «Восток».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине началась вторая волна массированных ударов. Россия атаковала крылатыми ракетами «Калибр»

      41-летняя экс-участница «Фабрики звезд» похвасталась фигурой в купальнике

      Российский министр подорвался на мине в зоне СВО и лишился ноги

      Лолита сообщила об отмене очередного концерта

      Трамп уволил главу правительственной комиссии по этике

      В Кремле не поддержали новые правила сверхурочной работы

      Вероятность разбогатеть от продажи старого iPhone оценили

      Малышева назвала огромной ошибкой одну особенность в поведении россиян

      Футболист клуба РПЛ сравнил «Вкусно — и точка» и «Макдоналдс»

      Актриса фильма «Обыкновенное чудо» прокомментировала новости о плохом самочувствии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше