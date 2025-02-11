Российский сапер Зять: Тоннели Угледара стали могилой для части группировки ВСУ

Тоннели, расположенные под Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР), стали могилой для большой части группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая находилась в городе. Об этом заявил сапер-стрелок группировки войск «Восток» Вооруженных сил России с позывным Зять, передает ТАСС.

Он объяснил, что украинские военные вырыли разветвленную сеть тоннелей под зданиями на территории бывших ферм. По словам российского бойца, они располагались на глубине нескольких метров и дополнительно были укреплены мешками с землей.

По словам Зятя, длина некоторых тоннелей достигала одного километра, а высота и ширина колебались. Он подчеркнул, что в некоторых местах они были настолько узкими, что было сложно пройти в бронежилете, а в других настолько высокими, что руками нельзя было дотянуться до сводов.

Военный объяснил, что ошибкой бойцов ВСУ стало то, что они заминировали подходы. По его словам, российские войска подорвали их, в результате чего украинские солдаты оказались заблокированы в тоннелях, которые впоследствии обрушились.

«Мы нашли эти тоннели при обследовании территории на взрывоопасные предметы. Они находились на территории бывших ферм, вырыты прямо под зданиями. (...) Эти тоннели, по сути, стали для них [ВСУ] могилой, там оказалось похоронено довольно большое количество украинских военнослужащих, которые должны были защищать Угледар», — рассказал боец Российской армии.

Минобороны России сообщило о взятии Угледара 3 октября 2024 года. Отмечается, что контроль над населенным пунктом установили бойцы группировки войск «Восток».