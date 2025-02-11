Российский военный неделю пролежал в блиндаже с телами сослуживцев и выжил

Штурмовик из отряда «Шторм V» неделю пролежал в блиндаже с телами сослуживцев

Штурмовик из специального отряда «Шторм V» Центрального военного округа Вооруженных сил (ВС) России неделю пролежал в блиндаже с телами сослуживцев под непрекращающимся огнем. Об этом он рассказал изданию Ura.ru.

Военнослужащий рассказал, что в районе Новотроицка его подразделение начал преследовать украинский тяжелый дрон «Баба Яга». Солдаты смогли удачно перенести три налета беспилотника, однако на подходе к населенному пункту Соленое двумя сбросами дрон уничтожил почти всю группу военных. «Двумя сбросами разнесла всю группу, трое 200-х, один 300-й», — пояснил российский боец.

После этого им удалось добраться до блиндажа, где находились операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВС России. Как рассказал военный, их задачей было взять украинскую позицию, к которой до этого уже посылали несколько групп. Когда им удалось добраться до блиндажа противника начался штурм, в результате которого российские военные оказались серьезно ранены и отступили.

Через три часа после боя пришла еще одна группа бойцов армии России, которым удалось взять украинский укрепленный район. Однако, по его словам, оборону удавалось удерживать с переменным успехом: от блиндажа остался один окоп, который то отдавали противнику, то брали обратно.