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18:22, 11 февраля 2025Силовые структуры

Российского чемпиона легкоатлета осудили на 3,5 года за кражи и грабежи

В Москве чемпиона России по легкой атлетике Толстихина осудили на 3,5 года
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил к 3,5 года лишения свободы многократного чемпиона России по легкой атлетике Марка Толстихина за кражи и грабежи. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На суде Толстихин заявил, что у него есть слабость к азартным играм. Он признал вину.

Мастера спорта из Смоленской области в 2017 году уже судили по статьям о краже и грабеже в крупном размере. В последний раз его задержали за кражу в 2019 году мобильного телефона у жительницы Москвы. Его приговорили к исправительным работам и штрафу, но в 2024 году легкоатлета отпустили по условно-досрочному освобождению. Однако он снова принялся за старое: последнюю кражу спортсмен совершил в ноябре 2024 года.

Задержать его удалось на станции метро «Тимирязевская», после того как полицейские решили проверить у него документы.

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