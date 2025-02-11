Русский дом в Баку прокомментировал информацию о своем закрытии

Русский дом в Баку заявил о приостановке деятельности в Азербайджане

Представительство Россотрудничества в Азербайджане (Русский дом в Баку) принимает меры по приостановке деятельности в республике. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале организации.

«В связи с требованием Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики представительство Россотрудничества — Русский дом в Баку принимает меры по приостановлению своей деятельности», — заявили в Русском доме в Баку.

Ранее стало известно, что со здания Русского дома в Баку начали убирать надписи на русском языке. Как рассказал представитель организации, пока демонтаж затронул только русскоязычные надписи.