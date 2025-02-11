Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:45, 11 февраля 2025Бывший СССР

В Баку со здания Русского дома начали убирать надписи на русском языке

ТАСС: В Баку со здания Русского дома начали убирать надписи на русском языке
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Эмин Алиев / ТАСС

В Азербайджане начали убирать надписи на русском языке со здания Российского информационно-культурного центра (Русского дома) в Баку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Русского дома.

«Да, начали демонтировать. Пока убрали только надпись на русском языке», — подтвердил собеседник агентства.

6 февраля стало известно о проблемах с регистрацией Русского дома в Баку. Глава Россотрудничества Евгений Примаков подтвердил получение ноты от Азербайджана по поводу работы культурного центра.

Позднее закрытие Русского дома в Баку прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, данное событие является недоразумением.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшую ведущую «Вестей» требуют экстрадировать из Чехии. В чем ее обвиняют?

      Москвич нашел кусок металлической щетки в заказанном из ресторана блюде

      Юру Борисова и Сергея Безрукова в роли Пушкина сравнили

      В Минобороны раскрыли подробности боев под Суджей

      В российском регионе за год возбудили шесть дел по статье о терроризме из-за атак БПЛА

      В России усомнились в возможности газового сотрудничества Киева и ЕС

      Иностранца нашли без признаков жизни в припаркованной машине на курорте Таиланда

      Газманов спас от мошенников мать-инвалида

      Украинские футболисты армянского клуба пропустили матч с «Зенитом»

      Двое российских подростков подожгли релейный шкаф ради денег

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше