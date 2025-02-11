В Баку со здания Русского дома начали убирать надписи на русском языке

ТАСС: В Баку со здания Русского дома начали убирать надписи на русском языке

В Азербайджане начали убирать надписи на русском языке со здания Российского информационно-культурного центра (Русского дома) в Баку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Русского дома.

«Да, начали демонтировать. Пока убрали только надпись на русском языке», — подтвердил собеседник агентства.

6 февраля стало известно о проблемах с регистрацией Русского дома в Баку. Глава Россотрудничества Евгений Примаков подтвердил получение ноты от Азербайджана по поводу работы культурного центра.

Позднее закрытие Русского дома в Баку прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, данное событие является недоразумением.