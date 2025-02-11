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12:17, 11 февраля 2025Бывший СССР

Стала известна цена брони от мобилизации на год для украинцев

ТАСС: Для украинцев бронь от мобилизации на год обходится в 15 тысяч долларов
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Бронь от мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) гражданам обходится приблизительно в 15 тысяч долларов (более 1,4 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на жителей Киева.

По словам украинцев, в феврале они должны обновить бронирование. В то же время процент допустимого бронирования на предприятиях был сильно снижен. Как рассказал один из собеседников агентства, если раньше организации могли предоставить бронь десяти сотрудникам, то теперь — пяти или шести. В связи с этим часть работников обращается к «серому» методу ее получения.

«Сейчас цена брони на год для человека при наличии связей в руководстве предприятия или военных структурах составляет примерно 15 тысяч долларов», — отметил другой киевлянин.

Ранее стало известно, что сотрудников критически важных предприятий Украины могут мобилизовать в марте 2025 года. Об этом заявили в Верховной Раде.

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