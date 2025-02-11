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09:41, 11 февраля 2025Россия

Стало известно о форсировании российскими военными реки в Курской области

Военкор Лисицын: В Курской области ВС России вступили в бой в селе Свердликово
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные начали бои на берегах реки Локня в Курской области. О форсировании водной преграды стало известно из публикации военного корреспондента Евгения Лисицына в Telegram.

По словам российского журналиста, после того как отряды Вооруженных сил России переправились на занятый украинскими подразделениями берег, они вступили в бой в населенном пункте Свердликово. Детали боев не приводятся.

Военкор Лисицын заявил, что западная и северная части поселка уже освобождены Россией.

Ранее сообщалось, что российские военные предотвратили масштабное наступление Украины на Белгородскую область. Shot писал, что Украина согнала к участку границы более десятка единиц техники и замаскировала ее в укрытии.

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