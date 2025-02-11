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12:38, 11 февраля 2025Россия

Стало известно о смерти на СВО подполковника полиции

В Самаре сообщили о смерти на СВО подполковника полиции Скобы
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Самаре сообщили о смерти в зоне проведения специальной военной операции (СВО) подполковника полиции Сергея Скобы. Об этом говорится в Telegram-канале самарской Ассоциации сотрудников силовых структур.

В сообщении указано, что мужчины не стало под Курском, точного места его смерти не приводится.

По информации «63.Ру,» Скоба проработал в органах около 18 лет. В 2020 году мужчину уволили из-за совершения им поступка, порочащего честь сотрудника полиции, утверждает издание. После этого публичной информации о судьбе мужчины не появлялось.

Ранее стало известно о смерти на СВО солдата Тасболата Ибрашева, который прославился в 2008 году, в одиночку остановив грузинскую колонну в Южной Осетии. Соболезнования близким бойца выразил президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

ЖЗЛ
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