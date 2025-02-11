Стриптизер стал зарабатывать по пять миллионов рублей в год на испускании газов

Австралийский стриптизер Нэт Уайлд стал испускать газы на видео и теперь зарабатывает на этом по 40 тысяч долларов (примерно пять миллионов рублей) в год. Об этом он рассказал изданию Metro.

По словам Уайлда, он впервые услышал об OnlyFans в 2017 году. Тогда он совмещал работу стриптизером и плотником и решил подзаработать на платформе. Сначала мужчина выкладывал туда полуобнаженные фото и видео, но вскоре осознал, что пора переходить на более откровенный контент.

Примерно через два года после регистрации, как рассказывает мужчина, ему поступил первый запрос на видео с испусканием газов. Уайлду показалось это слишком странным, однако все больше и больше людей стали просить его об этом, и он решил попробовать. Первое видео настолько понравилось подписчикам, что Уайлд продолжил их снимать.

Как объясняет мужчина, перед видео клиенты объясняют ему свои желания: решают, какое белье он должен надеть, какие ракурсы выбрать, должен ли он раздвигать ягодицы и показывать лицо. По словам Уайлда, он уже научился вызывать вздутие и образование газов после сытного обеда. Во время съемки он может общаться с подписчиками. Иногда его просят говорить что-то наподобие: «Жаль, ты не здесь, чтобы понюхать то, что получилось».

Уайлд признался, что зарабатывает на OnlyFans более 200 тысяч долларов (24 миллиона рублей) в год. «Я бы сказал, что 20 процентов от этой суммы приходится на видео с газоиспусканием», — отметил стриптизер. Он заявил, что не осуждает никого за предпочтения и не видит проблемы в том контенте, который создает.

Ранее Нэт Уайлд заявлял, что каждая десятая невеста изменяет жениху на девичнике перед свадьбой. «Однажды я работал на вечеринке, из-за которой мне пришлось ехать в другой штат, и там все девушки до единой изменяли своим партнерам», — утверждает он.

