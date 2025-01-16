Стриптизер рассказал об изменяющих женихам невестах

Австралийский стриптизер Нэт Уайлд заявил, что каждая десятая невеста изменяет жениху на девичнике перед свадьбой. Об этом пишет издание News.com.au.

Уайлд утверждает, что девушки на девичниках часто заинтересованы в сексе с приглашенными стриптизерами, и невесты — не исключение. «Однажды я работал на вечеринке, из-за которой мне пришлось ехать в другой штат, и там все девушки до единой изменяли своим партнерам», — утверждает он.

По его наблюдениям, подобное происходит как минимум в 10 процентах случаев. При этом Уайлд не исключает, что это число может быть даже больше. «Многие девушки в принципе склонны спать со стриптизерами, и при этом они не говорят тебе, что изменяют своему партнеру», — говорит он.

Ранее сообщалось, что в Великобритании стриптизеры наняли охрану для защиты от перевозбужденных женщин. Скандал разразился после того, как в сеть попали видео февральского выступления артистов в Белфасте на День святого Валентина в 2024 году.