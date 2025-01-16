Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:02, 16 января 2025Из жизни

Стриптизер рассказал об изменяющих женихам невестах

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Shutterstock / Fotodom

Австралийский стриптизер Нэт Уайлд заявил, что каждая десятая невеста изменяет жениху на девичнике перед свадьбой. Об этом пишет издание News.com.au.

Уайлд утверждает, что девушки на девичниках часто заинтересованы в сексе с приглашенными стриптизерами, и невесты — не исключение. «Однажды я работал на вечеринке, из-за которой мне пришлось ехать в другой штат, и там все девушки до единой изменяли своим партнерам», — утверждает он.

Материалы по теме:
«Я видел все» Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
«Я видел все»Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
17 августа 2019
Рыцарь в белых трусах. Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Рыцарь в белых трусах.Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
16 ноября 2021
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018

По его наблюдениям, подобное происходит как минимум в 10 процентах случаев. При этом Уайлд не исключает, что это число может быть даже больше. «Многие девушки в принципе склонны спать со стриптизерами, и при этом они не говорят тебе, что изменяют своему партнеру», — говорит он.

Ранее сообщалось, что в Великобритании стриптизеры наняли охрану для защиты от перевозбужденных женщин. Скандал разразился после того, как в сеть попали видео февральского выступления артистов в Белфасте на День святого Валентина в 2024 году.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Офицеру ПВО вынесли приговор за сбитый над Крымом вертолет Ми-8. Военного обвинили в халатности

      Европейский политик назвал Путина разумным и прагматичным

      Прокуратура уличила российскую авиакомпанию в нарушении прав пассажиров

      В России ребенка насмерть засыпало снегом в овраге во время игры

      В Словакии рассказали о возможности Трампа решить конфликт на Украине

      Ида Галич рассказала о мечте в сфере недвижимости

      Стриптизер рассказал об изменяющих женихам невестах

      Артемий Лебедев описал одну европейскую страну словами «свистопляска и цыганский утренник»

      В российском регионе осудили пять человек по делу о попытке сбыта наркотиков

      В России установили рекорд по вылову главной рыбы страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше