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19:53, 11 февраля 2025Ценности

Модель Иванова без бюстгальтера снялась в облегающем платье с Тимати

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати модель Валентина Иванова снялась с ним в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных снимках пара позировала, стоя на балконе на фоне Эйфелевой башни. Манекенщица примерила облегающее черное платье без рукавов, отказавшись при этом от бюстгальтера. Ее избранник, в свою очередь, предстал в кожаной куртке, шапке и очках.

В январе возлюбленная Тимати пожаловалась на лишние килограммы после поездки в Париж. Модель посетовала на плохое состояние кожи и лишний вес после ежедневного употребления круассанов.

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