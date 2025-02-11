Модель Иванова без бюстгальтера снялась в облегающем платье с Тимати

Возлюбленная российского рэпера Тимати модель Валентина Иванова снялась с ним в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных снимках пара позировала, стоя на балконе на фоне Эйфелевой башни. Манекенщица примерила облегающее черное платье без рукавов, отказавшись при этом от бюстгальтера. Ее избранник, в свою очередь, предстал в кожаной куртке, шапке и очках.

В январе возлюбленная Тимати пожаловалась на лишние килограммы после поездки в Париж. Модель посетовала на плохое состояние кожи и лишний вес после ежедневного употребления круассанов.