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18:29, 11 февраля 2025Силовые структуры

Требовавшего от сотрудника денег директора института ЮУрГУ отправили под домашний арест

В Челябинске суд отправил под домашний арест главу института ЮУрГУ Демина
Варвара Митина (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Челябинске суд отправил под домашний арест директора Института открытого и дистанционного образования Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Александра Демина, который регулярно требовал от сотрудника деньги. Об этом сообщает URA.RU.

Мера пресечения будет действовать до 10 апреля. Демин будет отбывать ее по месту фактического проживания, хотя зарегистрирован он в Москве, а родился в Казахстане. Мужчине нельзя выходить из дома без разрешения следователя — исключением является получение медицинской помощи. Он также не может пользоваться интернетом и общаться по мобильному телефону.

По версии следствия, с сентября 2020 года по май 2024 года задержанный требовал от подчиненного деньги, полученные в качестве оплаты труда за работу. Таким образом он получил около 600 тысяч рублей.

О задержании Демина стало известно 10 февраля.

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