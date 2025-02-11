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19:45, 11 февраля 2025Силовые структуры

Трое мужчин следили за занимавшимися криптой россиянами и вымогали у них деньги

Трех мужчин задержали за вымогательство денег у занимающихся криптой москвичей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Сотрудники полиции совместно с росгвардейцами задержали трех человек, которые вымогали деньги у занимавшихся криптовалютой жителей Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Росгвардии и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как силовики врываются в квартиру злоумышленников и задерживают их.

По предварительным данным, мужчины организовали слежку за двумя москвичами, занимавшимися криптовалютной деятельностью. После снятия потерпевшими 1,2 миллиона рублей наличными на Ленинградском проспекте злоумышленники насильно посадили их в автомобиль и, угрожая похожим на пистолет предметом, похитили телефон, карты и деньги.

Нападавших задержали на территории Московской области. Возбуждено уголовное дело о совершении разбойного нападения.

Ранее стало известно, что в Москве осудят двух организаторов преступной группы за вымогательство у бизнесменов.

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