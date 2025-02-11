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17:39, 11 февраля 2025Путешествия

Турист снял видео рядом с извергающимся вулканом и восхитил подписчиков

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Турист снял видео для соцсетей рядом с извергающимся вулканом Дуконо в Индонезии и восхитил подписчиков. Роликом он поделился на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на него обратило внимание издание Daily Mail.

Так, на записи Эча Тавил лежит на скале на фоне дымящейся возвышенности. «Этот человек невероятен!», «Классное видео, но очень опасное», «Страшно», — писали юзеры.

Ранее россияне в числе сотен других туристов оказались заблокированы на индонезийском острове Бали из-за извержения вулкана Левотоби Лаки-Лаки. Пассажиры несколько ночей провели в аэропорту.

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