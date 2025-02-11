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20:03, 11 февраля 2025Из жизни

Учительница прозвала себя «Мисс Мурлыка» и стала вылизываться перед школьниками

В Австралии учительница начала вести себя перед школьниками, как кошка
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shutterstock / Fotodom

В австралийском штате Квинсленд родители пожаловались на учительницу, которая стала вести себя перед школьниками, как кошка. Об этом сообщает News.com.au.

Преподавательница школы Marsden State High School прозвала себя «Мисс Мурлыкой» и попросила детей обращаться к ней только так. После этого она начала приходить на уроки в ободке с кошачьими ушками. По утверждению родителей, если ученики не слушаются, она шипит на них, а на уроках может сидеть и вылизывать собственные руки.

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Дети рассказали о странном поведении родителям, и те обратились с жалобой к руководству школу. По словам одной женщины, «Мисс Мурлыка» заставляла ее дочь мурчать, чтобы получить леденец. Другой родитель рассказал, что его ребенок привык лаять, когда учительница проходила мимо.

Директор Marsden State High School обратился за разъяснениями к проблемной учительнице.

Ранее сообщалось, что в Таиланде учитель устроил в классе эксперимент с машинным маслом и чуть не сжег четверых учеников. Школьники признались, что сами нарушили правила безопасности, и не стали обвинять в случившемся педагога.

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