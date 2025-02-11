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17:29, 11 февраля 2025Мир

В американском штате решили возобновить казни

Американский штат Луизиана возобновит смертные казни после перерыва в 15 лет
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephen Lam / Reuters

Американский штат Луизиана возобновит смертные казни после перерыва длиной в 15 лет. Об этом сообщает Axios.

По данным портала, сотрудники исправительных учреждений штата разработали и одобрили новую политику, которая позволяет возобновить казни приговоренных заключенных. В частности, разработанная политика основана на использовании газообразного азота, которую ранее внедрили в штате Алабама. В Луизиане казни не проводились с 2010 года.

«Мы приведем эти [смертные] приговоры в исполнение, и справедливость восторжествует», — заявил губернатор Луизианы Джефф Лэндри.

20 января Reuters со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает восстановление смертной казни на федеральном уровне.

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