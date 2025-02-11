В американском штате решили возобновить казни

Американский штат Луизиана возобновит смертные казни после перерыва в 15 лет

Американский штат Луизиана возобновит смертные казни после перерыва длиной в 15 лет. Об этом сообщает Axios.

По данным портала, сотрудники исправительных учреждений штата разработали и одобрили новую политику, которая позволяет возобновить казни приговоренных заключенных. В частности, разработанная политика основана на использовании газообразного азота, которую ранее внедрили в штате Алабама. В Луизиане казни не проводились с 2010 года.

«Мы приведем эти [смертные] приговоры в исполнение, и справедливость восторжествует», — заявил губернатор Луизианы Джефф Лэндри.

20 января Reuters со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает восстановление смертной казни на федеральном уровне.