Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:01, 11 февраля 2025Из жизни

В брюхе крокодила нашли человеческие останки

В Австралии в брюхе крокодила нашли человеческие останки
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Thomas Couillard / Unsplash

В Австралии полицейские отправились на поиски пропавшего мужчины и наткнулись на крокодила с человеческими останками внутри. Об этом пишет People.

60-летний Адам Юнкапорта пропал в городе Орукун первого февраля. Он вышел из дома на рыбалку и исчез. К поискам мужчины присоединились полицейские, волонтеры службы по чрезвычайным ситуациям и рейнджеры. Помощь осуществлялась и с воздуха.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Спустя неделю поисковая группа наткнулась на крокодила возле реки Уотсон. Предполагалось, что Юнкапорта мог там рыбачить, поэтому хищника решили проверить. Крокодила поймали, усыпили и изучили. В результате в его брюхе нашли человеческие останки. Предполагается, что они принадлежат Юнкапорте, однако пока его семья ждет результатов экспертизы ДНК.

Ранее сообщалось, что в Намибии крокодил напал на мужчину. Ему на помощь пришли прохожие и спасли его из пасти хищника.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил о риске для Украины стать частью России

      Врач предупредил о распространенных ошибках в туалете

      Полковник перечислил самое мощное оружие России в зоне СВО

      В брюхе крокодила нашли человеческие останки

      Трамп пообещал устроить ад для ХАМАС

      В Европе призвали Украину смягчить военное положение

      В российском городе раздались взрывы

      Назван самый покупаемый к Новому году смартфон

      В реке Ленобласти зафиксировали превышение токсинов в тысячу раз

      Япония ужесточила риторику по претензиям на Курилы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше