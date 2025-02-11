В Австралии в брюхе крокодила нашли человеческие останки

В Австралии полицейские отправились на поиски пропавшего мужчины и наткнулись на крокодила с человеческими останками внутри. Об этом пишет People.

60-летний Адам Юнкапорта пропал в городе Орукун первого февраля. Он вышел из дома на рыбалку и исчез. К поискам мужчины присоединились полицейские, волонтеры службы по чрезвычайным ситуациям и рейнджеры. Помощь осуществлялась и с воздуха.

Спустя неделю поисковая группа наткнулась на крокодила возле реки Уотсон. Предполагалось, что Юнкапорта мог там рыбачить, поэтому хищника решили проверить. Крокодила поймали, усыпили и изучили. В результате в его брюхе нашли человеческие останки. Предполагается, что они принадлежат Юнкапорте, однако пока его семья ждет результатов экспертизы ДНК.

Ранее сообщалось, что в Намибии крокодил напал на мужчину. Ему на помощь пришли прохожие и спасли его из пасти хищника.

