В Европе призвали Украину смягчить военное положение

Еврокомиссия: Киеву следует пересмотреть условия военного положения на Украине

Украине следует изучить, насколько необходимы и оправданы ограничения, введенные в стране в рамках военного положения. Такой совет дал глава Генерального директората Еврокомиссии по расширению и Восточному соседству (DG ENEST) Герт Ян Копман, передает «Страна.ua» в Telegram.

По его словам, введение военного положения изменило определенные демократические процедуры в стране. Копман выразил уверенность, что Украина вернется к конституционной нормальности после завершения конфликта, однако в настоящее время Киеву нужно изучить необходимость и пропорциональность тех ограничений военного положения в стране. Что именно он рекомендует пересмотреть, Компан не уточнил.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался приостанавливать военное положение в стране ради проведения выборов.