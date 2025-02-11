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07:47, 11 февраля 2025Экономика

В европейской части России произойдет первое в 2025 году похолодание

Вильфанд: В европейской России впервые в 2025 году температура будет ниже нормы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд анонсировал первое в 2025 году похолодание в европейской части России. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, в субботу, 15 февраля, температура воздуха опустится ниже климатической нормы и достигнет отметки в минус 13 градусов. Это произойдет в результате воздействия циклона к востоку от европейской части РФ.

Синоптик подчеркнул, что снижение составит всего один градус, однако это все равно будет ниже нормальных значений.

Ранее Вильфанд предупредил москвичей о самом сильном похолодании c начала года. По его словам, в предстоящие выходные, 15 и 16 февраля, температура воздуха в Москве опустится до минус 11 градусов. До конца рабочей недели погода в столице будет на пару градусов теплее привычной.

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