В Госдуме предостерегли бойцов СВО от «гадящих таинственных незнакомок»

Депутат ГД Иванов: Бойцам СВО не следует принимать подарки от незнакомок

Участникам специальной военной операции (СВО) не следует принимать подарки от незнакомок. С предостережением к бойцам обратился депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

Парламентарий пообщался с командирами подразделений, которые поделились с ним своими опасениями по поводу 23 Февраля. Командиры считают, что противник может воспользоваться праздником в своих целях и «подсунуть» солдатам взрывные устройства под видом подарков.

Сейчас «не самое подходящее время принимать посылки/подарки от "таинственных незнакомок"», — подчеркнул Иванов. Он напомнил, что бойцы СВО имеют дело с хитрым и коварным противником, который «гадит креативно».

Ранее выпускникам Армавирского высшего военного авиационного училища преподнесли торт и ящик с алкоголем. Торт был отравлен. В попытке массовой расправы заподозрили спецслужбы Украины.