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16:28, 11 февраля 2025Россия

В Госдуме предостерегли бойцов СВО от «гадящих таинственных незнакомок»

Депутат ГД Иванов: Бойцам СВО не следует принимать подарки от незнакомок
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Участникам специальной военной операции (СВО) не следует принимать подарки от незнакомок. С предостережением к бойцам обратился депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

Парламентарий пообщался с командирами подразделений, которые поделились с ним своими опасениями по поводу 23 Февраля. Командиры считают, что противник может воспользоваться праздником в своих целях и «подсунуть» солдатам взрывные устройства под видом подарков.

Сейчас «не самое подходящее время принимать посылки/подарки от "таинственных незнакомок"», — подчеркнул Иванов. Он напомнил, что бойцы СВО имеют дело с хитрым и коварным противником, который «гадит креативно».

Ранее выпускникам Армавирского высшего военного авиационного училища преподнесли торт и ящик с алкоголем. Торт был отравлен. В попытке массовой расправы заподозрили спецслужбы Украины.

ЖЗЛ
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