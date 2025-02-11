В Госдуме предостерегли бойцов СВО от «гадящих таинственных незнакомок»

Участникам специальной военной операции (СВО) не следует принимать подарки от незнакомок. С предостережением к бойцам обратился депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.
Парламентарий пообщался с командирами подразделений, которые поделились с ним своими опасениями по поводу 23 Февраля. Командиры считают, что противник может воспользоваться праздником в своих целях и «подсунуть» солдатам взрывные устройства под видом подарков.
Сейчас «не самое подходящее время принимать посылки/подарки от "таинственных незнакомок"», — подчеркнул Иванов. Он напомнил, что бойцы СВО имеют дело с хитрым и коварным противником, который «гадит креативно».
Ранее выпускникам Армавирского высшего военного авиационного училища преподнесли торт и ящик с алкоголем. Торт был отравлен. В попытке массовой расправы заподозрили спецслужбы Украины.