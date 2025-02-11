В Испании перехватили парусник с полутонной наркотиков на борту

Полиция Испании перехватила парусное судно с 600 килограммами кокаина

Полиция Испании перехватила парусное судно с 600 килограммами кокаина на борту, следовавшее к Канарским островам. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Испании на своем официальном сайте.

«Парусник, направлявшийся на Канарские острова с 600 килограммами кокаина в 19 тюках, был взят на абордаж агентами Группы специальных операций (GEO), которые арестовали двух членов экипажа», — утверждается в публикации министерства.

Судно шло под флагом Польши. По данным ведомства, в международной операции по борьбе с морским наркотрафиком участвовали Испания, Франция, США и Великобритания.

27 января испанские и американские спецслужбы задержали у берегов Португалии контейнеровоз Baltic Summer с российским экипажем по подозрению в перевозке наркотиков.