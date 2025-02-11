Postimees: Украина может потерять независимость в перспективе двух-трех лет

Украина может потерять независимость в перспективе двух-трех лет, если Москва и Киев не достигнут мира. Об этом Postimees заявил украинский политик, пожелавший остаться анонимным.

Отмечается, что аналогичного мнения придерживаются некоторые офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа хочет сместить Владимира Зеленского. Причиной этого в Киеве называли «неудобство» украинского политика для проведения мирных переговоров.

Также сообщалось о больших проблемах Зеленского из-за Трампа. По словам бывшего помощника заместителя Пентагона Стивена Брайена, они связаны с успехами российских войск на фронте и желанием Вашингтона провести президентские выборы на Украине осенью 2025 года.