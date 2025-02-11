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18:03, 11 февраля 2025Бывший СССР

В Киеве признались в недоверии гарантиям Запада и членству в НАТО

Postimees: Власти Украины не верят в гарантии Запада, включая членство в НАТО
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Представители украинского истеблишмента не верят в гарантии Запада, включая членство в НАТО. Об этом, ссылаясь на источники в руководстве Украины, пишет эстонское издание Postimees.

«Некоторые представители украинской элиты неожиданно признались, что не верят в западные гарантии: даже если они будут закреплены на бумаге и подписаны. Более того, они не считают надежной защитой даже членство в НАТО», — пишет издание.

Как отметили собеседники Postimees, представители украинской элиты скорее склонялись к гарантиям собственной безопасности в виде сильной армии, крепкой экономики и западного вооружения, чем к политическим договоренностям.

Ранее депутат нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FvD) Гидеон ван Мейерен заявил, что Украина не должна вступать и быть частью ни НАТО, ни Европейского союза (ЕС). Он также подчеркнул, что вступление Украины в Североатлантический альянс сейчас невозможно из-за президентства в США Дональда Трампа.

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