В Курской области бойцы ВСУ привязали сослуживца к дереву над окопами

Бойцы ВСУ под Курском убили сослуживца, привязав его к дереву над окопами

В Курской области военнослужащие 21-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) расправились со своим сослуживцем, привязав его к дереву непосредственно над окопами. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель российского силового ведомства пояснил, что российские бойцы обнаружили тело украинского военного на отбитых у ВСУ позициях у села Николаево-Дарьино. Рядом с ним находились трое солдат ВСУ, убитых в ходе штурма.

Ранее сообщалось, что число бойцов ВСУ, оставивших военные части или позиции на фронте, превысило отметку в 200 тысяч человек. Так количество дезертиров оценил со ссылкой на источники в украинских силовых структурах адвокат Владислав Михайленко. При этом официальную статистику о количестве сбежавших военных Киев не собирает.